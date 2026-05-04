Traffico Roma del 04-05-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 del 4 maggio 2026 si presenta congestionato in alcune zone della città. La rilevazione è stata fornita dai servizi di informazione sulla mobilità, gestiti da luce verde e da Roma servizi per la mobilità, e riguarda la situazione in carreggiata. Sono stati segnalati rallentamenti e code in diverse arterie principali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in carreggiata esterna traffico intenso da Tor Bella Monaca fino allo svincolo della 24 è sempre in carreggiata esterna code dallo svincolo Torre spaccato al Aurelia 24 traffico intenso dal raccordo fino alla tangenziale rallentamenti sulla Salaria sempre in direzione tangenziale est e rallentamenti sulla tangenziale in direzione Castrense code anche sulla Nomentana in direzione centro sull'Appia traffico intenso in direzione Piazza Re di Roma sulla Colombo code da Casalpalocco fino alle code anche sulla Pontina in direzione raccordo https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260504file5b8794f9-e601-4190-88b3-1a02356d6882PmCADtRuPor23zyrysy.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-05-2026 ore 11:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 05-04-2026 ore 11:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Weekend del 25 aprile a Roma: dove cambiano traffico e trasporti; Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato. Traffico Roma del 04-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati consuete spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città e sul Raccordo Anulare in particolari ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook