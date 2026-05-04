Tommaso Franchi e Mariavittoria | amore al capolinea Parla lui

Tommaso Franchi ha annunciato la fine della relazione con Mariavittoria, che era nata durante il Grande Fratello. In un messaggio pubblicato sui social, ha spiegato che dopo un periodo insieme hanno deciso di separarsi. Entrambi si sono detti dispiaciuti per la decisione, senza fornire dettagli ulteriori. La coppia si era incontrata sotto i riflettori e aveva condiviso momenti pubblicamente.

Tommaso Franchi e Mariavittoria: quando l’amore nato al GF arriva al capolinea. Certe storie iniziano sotto i riflettori e sembrano destinate a durare proprio perché condivise, passo dopo passo, con il pubblico. È stato così anche per Tommaso Franchi e Mariavittoria, una delle coppie più seguite nate nella casa del Grande Fratello. Tra sguardi complici, confessioni notturne e momenti di tenerezza, il loro legame aveva conquistato molti spettatori. Ma oggi, quella storia si è conclusa. Tommaso e Mariavittoria si erano conosciuti in un contesto particolare, dove tutto è amplificato: emozioni, gelosie, affinità. Dentro la casa del GF, isolati dal mondo esterno, avevano trovato l’uno nell’altra un punto di riferimento.🔗 Leggi su 361magazine.com

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