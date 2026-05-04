Terni il Partito democratico apre le porte ai cittadini | Campagna di ascolto fondamentale e tesseramento

Il Partito democratico di Terni ha avviato una campagna di ascolto che coinvolge diverse location sul territorio, con l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei cittadini. Contestualmente, sono state riaperte le iscrizioni al tesseramento e viene promossa un’iniziativa dedicata alla comunità di Borgo Rivo. Le attività sono state annunciate come parte di un percorso di dialogo diretto con la popolazione locale.

Una campagna di ascolto nelle location dislocate sul territorio. Inoltre la riapertura del tesseramento ed una iniziativa rivolta alla comunità di Borgo Rivo. Il segretario comunale del Partito democratico Leopoldo Di Girolamo, coadiuvato da Leo Venturi e Sandro Piccinini hanno presentato.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Cascina: oltre 300 persone per i tavoli di lavoro della campagna d'ascolto del Partito DemocraticoOltre 300 cittadine e cittadini hanno preso parte ai tavoli di lavoro della campagna d’ascolto ‘Cascina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, il Partito democratico apre le porte ai cittadini: Campagna di ascolto fondamentale e tesseramento; Pd Terni, la sanità si gioca nei quartieri: Le due Usl non si toccano. Di Girolamo lancia la campagna d'ascolto; Pd Terni: campagna d’ascolto nei circoli. Sulla sanità: Non toccare le Usl; Il texano e l'interista, duello di stile tra il sindaco Bandecchi e Di Girolamo. Orlando: voglio rifondare il Partito DemocraticoAperta la campagna elettorale di Andrea Orlando, candidatosi alla segreteria del Partito Democratico. Il Ministro della Giustizia ha incontrato i suoi sostenitori a Roma presso la sede del partito a ... affaritaliani.it Referendum: ultimi giorni di campagna e iniziative che si moltiplicanoRiforma della giustizia: ultimi giorni di campagna referendaria e iniziative che si moltiplicano. ieri sera a Cosenza dibattito del partito democratico, con parlamentari, amministratori e dirigenti ... rainews.it Grande campagna di lancio per il primo film di un comico italiano a essere distribuito in contemporanea in 226 paesi e doppiato in oltre 14 lingue - facebook.com facebook Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione civile, con un programma di sette esercitazioni. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #RegioneSiciliana @DrpcSicilia @RenatoSchifani x.com