Terni il bar Tacito vince il concorso ‘Tra fiori e sentimenti’ | il podio delle migliori vetrine

A Terni, il bar Tacito si è aggiudicato il primo posto nel concorso ‘Tra fiori e sentimenti’, che premia le vetrine più originali. La 130ª edizione del Cantamaggio si è conclusa con successo, attirando numerose persone sulla strada per la sfilata dei carri allegorici. La manifestazione ha coinvolto diverse generazioni, con migliaia di partecipanti e spettatori che hanno assistito alla parata e alle decorazioni delle vetrine.

Una 130° edizione del Cantamaggio che ha convinto appieno, coinvolgendo intere generazioni. Migliaia di persone hanno partecipato alla sfilata dei carri. Tre serate in piazza Europa contraddistinte da un numeroso pubblico che ha assistito alle singole iniziative. Un successo che sicuramente.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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