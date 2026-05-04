Sofia Goggia avventura wild nelle Filippine | bikini e zaino in spalla

La campionessa di sci ha deciso di partire per le Filippine, dove si è mostrata con un bikini e uno zaino durante il suo viaggio. La scelta di esplorare un luogo così lontano dal suo solito ambiente sportivo ha attirato l’attenzione, mentre sui social sono apparsi scatti che la ritraggono in spiaggia e tra le foreste. Il viaggio sembra essere un’esperienza di scoperta personale, lontana dagli impegni e dalla routine quotidiana.

Messo da parte il freddo pungente delle sue montagne e il cronometro che corre implacabile, per Sofia Goggia la primavera profuma di salsedine e relax. La campionessa bergamasca si è concessa una fuga nelle Filippine, tra lagune incontaminate e rocce sospese sul mare, per abbracciare una quotidianità fatta di cose semplici ma significative. Niente resort cinque stelle né foto patinate: solo un viaggio bikini e zaino in spalla che l'ha catapultata in un’avventura autentica, dove il vero lusso è dato dalla libertà totale. L'esperienza nelle Filippine rappresenta per la campionessa di sci un’occasione per spogliarsi del personaggio pubblico, abbattere ogni barriera e tornare a essere semplicemente se stessa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sofia Goggia, avventura "wild" nelle Filippine: bikini e zaino in spalla Notizie correlate Sofia Goggia si mantiene nelle zone alte nella seconda prova a Soldeu. Brignone a riposoL’austriaca Nina Ortlieb ha dominato la seconda prova cronometrata della discesa libera di Soldeu. Leggi anche: Zaino in spalla... verso le stelle: campus astronomico e naturalistico per ragazzi a Casteldaccia Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 34ª giornata; Como, botta alla testa per Nico Paz. Non vedo bene. Sostituito da Caqueret. Sofia Goggia, avventura wild nelle Filippine: bikini e zaino in spallaMare cristallino, partite a basket con i bambini e relax in bikini. Sofia Goggia si gode un'avventura nelle Filippine. Ecco i dettagli della sua vacanza indimenticabile. gazzetta.it Sofia Goggia, toccante omaggio ad Alex ZanardiTra le tante personalità del mondo dello sport che hanno omaggiato il grande Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico morto a 59 anni, non poteva mancare Sofia Goggia, che più di una volta in pa ... sportal.it Dal prof. Andrea Panzeri, medico ortopedico che ha operato Sofia Goggia nel febbraio 2024, al dottor Andrea Borgato, fisioterapista e allenatore di sci alpino e tanti altri ancora. A pochi mesi dalle #Olimpiadi e #Paralimpiadi invernali di #MilanoCortina, sabato - facebook.com facebook