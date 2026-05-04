Sinner e il sogno di Roma Furlan | E’ un dominatore serve la rivalità con Alcaraz

Il talento del tennis italiano continua a impressionare, con Sinner che si prepara a disputare il torneo di Roma, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra battuta. Recentemente, ha mostrato una grande solidità nel match contro Zverev a Madrid, consolidando la sua posizione tra i protagonisti del circuito. Intanto, si parla di una rivalità con Alcaraz come possibile stimolo per ulteriori successi, mentre i record da migliorare restano un obiettivo costante.

La lezione di tennis impartita a Zverev a Madrid, la striscia di record che si allunga e quella ancora da scrivere che si accorcia. Jannik Sinner sta ridisegnando i confini del suo dominio sul tennis mondiale, imperatore di quattro continenti (manca l’Africa ma non per colpa sua) con nel mirino il giardino di casa. Roma, Foro Italico. Un anno fa la finale persa contro Alcaraz ma vissuta come un regalo e come conferma che il lungo momento di sospensione e difficoltà si poteva lasciare definitivamente alle spalle. Oggi Sinner torna agli Internazionali d’Italia con testa e target differente. La pressione è tutta sulle sue spalle: vincere e completare a soli 24 anni l’elenco dei Master 1000 conquistati in carriera.🔗 Leggi su Panorama.it

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La standing ovation di Torino per Alcaraz | ATP Finals

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"Io e lui ci sentiamo il meno possibile. Ho sentito il suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento perché, dopo una stagione così intensa, anziché riposarsi, Sinner verrà a Roma e cercherà di vincere questo torneo dopo 50 anni". Lo ha d - facebook.com facebook

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