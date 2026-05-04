Il nome di Maurizio Sarri torna al centro delle discussioni di mercato, con il Milan che si aggiunge alla Lazio tra le possibili destinazioni. Voci di corridoio indicano un interesse del club rossonero per il tecnico toscano, mentre la Lazio continua a monitorare la situazione. Nessuna delle parti ha ancora ufficializzato mosse, ma si susseguono indiscrezioni su incontri e trattative in corso. La situazione resta in evoluzione e potrebbe avere sviluppi nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Sarri Lazio, scenario in evoluzione: spunta anche il Milan sulle tracce di “Mau”. Ecco cosa filtra

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