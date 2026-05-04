Sara Cordella | Margherina nel dna Martella? L' ho scelto la grafia non mente

Sara Cordella, 51 anni, è tra le new entry di questa tornata elettorale. Perito grafologo e consulente della procura, ha scritto diversi libri e partecipato a trasmissioni televisive. Ha collaborato con le forze dell’ordine analizzando centinaia di casi di cronaca, tra cui scomparse e serial killer. Tra le sue ricerche, ha parlato di un marchio nel suo DNA e ha spiegato perché ha scelto di analizzare la grafia di un individuo, affermando che la scrittura non mente.

Sara Cordella, 51 anni, è una delle soprese di questa tornata elettorale. Perito grafologo e consulente della procura (e delle procure), ha scritto libri, ha partecipato a trasmissioni in tv, ha collaborato con le forze dell'ordine su centinaia di casi di cronaca, dai serial killer alla scomparsa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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