Rifiuti bruciati e scarichi illegali | scattano 4 denunce in Irpinia

Nell’Irpinia, sono state presentate quattro denunce per rifiuti bruciati e scarichi illegali. Le operazioni sono state condotte in collaborazione tra diverse forze dell’ordine e sono durate alcuni giorni. Durante le verifiche sono stati individuati siti dove si praticavano incendi di materiali non autorizzati e aree dove si smaltivano in modo illecito sostanze nocive. Le autorità hanno sequestrato alcuni materiali e avviato le indagini per approfondire i responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di servizi congiunti disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, sono stati eseguiti mirati controlli finalizzati alla verifica della corretta gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal ciclo produttivo di aziende meccatroniche, nonché al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. In tale contesto, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Avellino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino tre persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di truffa, esercizio di attività in assenza di autorizzazione e gestione illecita di rifiuti mediante abbruciamento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rifiuti bruciati e scarichi illegali: scattano 4 denunce in Irpinia Notizie correlate Scarichi illegali, morie di pesci, inquinanti nell’aria: il territorio lombardo sotto attacco continuo. Nel 2025 record di segnalazioni e denunceMilano, 3 aprile 2026 – Inquinamento dei corpi idrici, con prevalenza di schiume, morie di pesci e sversamenti di idrocarburi, ma anche molestie... Leggi anche: Lotta allo spaccio di droga in Irpinia: scattano arresti, denunce e sequestri Approfondimenti e contenuti Rifiuti bruciati e sotterrati nella discarica abusiva: arrestato 42enneAncona, 19 novembre 2025 – Discarica abusiva, con rifiuti sotterrati e bruciati: arrestato 42enne. L’azione è dei carabinieri forestali del Nipaaf di Ancona, dei Nuclei Forestale di Ancona, Arcevia, ... ilrestodelcarlino.it San Casciano, bruciati rifiuti e plastica in tre cantieriSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 28 marzo 2026 – Tre incendi dolosi di rifiuti in altrettanti cantieri edili. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali a San Casciano Val di Pesa. Denunciate ... lanazione.it