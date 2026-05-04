Nel dibattito sulla distribuzione della ricchezza in Puglia, un esponente di Fratelli d’Italia ha evidenziato che tutti i comuni più poveri della regione si trovano nella provincia di Foggia. La dichiarazione si basa sui dati relativi ai livelli di reddito e alle condizioni socio-economiche di vari territori pugliesi. La questione ha suscitato reazioni e ha riacceso il confronto sulla distribuzione delle risorse tra le diverse aree della regione.

“I dati pubblicati in questi giorni dal Ministero delle Finanze parlano chiaro (come dimostra la tabella allegata, ndr): gli ultimi Comuni della Puglia sono quasi tutti della provincia di Foggia, in particolare dei Monti Dauni. Eppure è stato proprio questo territorio a permettere alla Regione Puglia di restare nell’Obiettivo 1, garantendo per anni ingenti risorse europee destinati a ridurre i divari territoriali. “La realtà, però, è sotto gli occhi di tutti: quei divari non si sono ridotti addirittura sono aumentati con Bari tra le prime dieci città Italiane mentre Foggia resta ultima in Italia come reddito pro capite. La Capitanata per la Regione Puglia non può continuare ad essere solo utile nei numeri e dimenticata nei fatti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ricchezza pugliese, Gatta (FdI): i comuni più poveri sono tutti foggiani

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