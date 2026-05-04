Ricami salentini

Da lecceprima.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore di Diso ha condiviso uno scatto che ritrae le luminarie accese durante la festa del paese. La foto è stata inviata da Francesco Leone e mostra le luci che illuminano le vie del centro in occasione dell’evento. La festa, che si svolge annualmente, vede le decorazioni luminose come uno degli aspetti principali della celebrazione.

DISO - Lo scatto di un nostro lettore, da Diso, alle luminarie durante la festa del paese. Ce lo invia Francesco Leone. Lo scatto di un lettore.  ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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