Ricami salentini

Un lettore di Diso ha condiviso uno scatto che ritrae le luminarie accese durante la festa del paese. La foto è stata inviata da Francesco Leone e mostra le luci che illuminano le vie del centro in occasione dell’evento. La festa, che si svolge annualmente, vede le decorazioni luminose come uno degli aspetti principali della celebrazione.

DISO - Lo scatto di un nostro lettore, da Diso, alle luminarie durante la festa del paese. Ce lo invia Francesco Leone. Lo scatto di un lettore. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Amiri Motors Carpenter: Righe, ricami e vestibilità Leggi anche: Sonora Santa Fe: Stivali Cowgirl, Ricami e Prezzo Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ricami salentini; La massaia salentina, la statuina che sembra una donna di Botero. Ricami salentiniLo scatto di un lettore. DISO - Lo scatto di un nostro lettore, da Diso, alle luminarie durante la festa del paese. Ce lo invia Francesco Leone. Lo scatto di un lettore. LeccePrima intende regalare qu ... lecceprima.it