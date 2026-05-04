Quando Santa Lucia si ritrovò dall’altra parte del Corso

Santa Lucia è una delle due chiese cristiane situate lungo Corso della Repubblica, una delle principali arterie d’ingresso al centro storico di Forlì. La chiesa si trova a metà del corso, che collega l’ingresso principale alla zona di Piazza Saffi. La vicina chiesa di Santa Maria della Visitazione, comunemente chiamata il Suffragio, si trova a pochi passi da Piazza Saffi, al confine con il centro storico.

Santa Lucia è una delle due chiese cristiane presenti in Corso della Repubblica. Posta a metà della grande arteria d’ingresso al centro storico di Forlì, fa il paio con Santa Maria della Visitazione, meglio conosciuta come il Suffragio, sita praticamente a ridosso di Piazza Saffi. Ettore Casadei.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Frightened to Death: Eight Exceptionally Odd Extraterrestrial Encounters

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