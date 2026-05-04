Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) per oggi, 4 maggio 2026, si aggira intorno a 0,420 euro per metro cubo standard. Questa cifra rappresenta il valore medio aggiornato al giorno corrente e permette di avere un’idea delle quotazioni attuali nel mercato del gas. Non sono state segnalate variazioni significative rispetto alle giornate precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 04 Maggio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,420 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 44,43 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità. Dalla seconda metà di aprile, i valori si sono mantenuti tra 44 e 46 €MWh (0,411 – 0,430 €Smc), con una breve risalita a metà mese e una successiva discesa.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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