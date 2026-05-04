Nel pomeriggio di oggi, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La replica dell’episodio sarà disponibile successivamente e si potrà seguire su diverse piattaforme o canali. La trasmissione si è concentrata sui temi di attualità e cronaca, come di consueto, con interventi di vari ospiti e commentatori.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 4 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 4 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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Una raccolta di contenuti

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Buon pomeriggio. A mezzogiorno ero sola mi è venuto uno sfizio: pane toast bucato al centro e fritto nel burro poi aggiungo tre uova e infine precedentemente rosolata la pancetta a dadini. Lo so come ho scritto nel video.. NA COSA 'NZIVATA MA BUONA BUO - facebook.com facebook

Domenica pomeriggio estiva a Shanghai. Da notare i cittadini cinesi oppressi dalla “Ditttatura del Regime Comunista” che mi fermano invidiosi e desiderosi, anche loro, di poter scegliere i loro leader politici , Meloni o Schlein, e di poter essere loro, i cittadini at x.com