Più di un mese dalla scomparsa di Domenico nuovo appello della famiglia | Alzate quel ponte e fatelo tornare a casa VIDEO

A oltre un mese dalla tragedia, la famiglia di Domenico Racanati rinnova l’appello affinché si proceda con la riapertura del ponte sul fiume Trigno, crollato a causa delle intense piogge. Sono passati 32 giorni dall’incidente, avvenuto tra Abruzzo e Molise, che ha provocato la morte del pescatore di Bisceglie. La richiesta è di intervenire per consentire il ritorno a casa e ricostruire la normalità.

Sono trascorsi 32 giorni dal crollo del ponte sul fiume Trigno, fra Abruzzo e Molise. Un incidente, causato dal maltempo, che ha inghiottito la vita di Domenico Racanati, pescatore di Bisceglie. Da quella mattina del 2 aprile in cui le due regioni affrontavano infinite emergenze a causa della.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Tre settimane dalla scomparsa di Domenico Racanati dopo il crollo del ponte sul Trigno, ricerche ancora senza esitoSi è discusso oggi (giovedì 23 aprile), in Senato, del crollo del ponte sul fiume Trigno, fra Abruzzo e Molise, avvenuto lo scorso 2 aprile.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Raccolta plasma 2026: i dati del mese di marzo - AVIS; Dopo più di un mese la megattera spiaggiata nel mar Baltico, in Germania, è stata liberata nel mare del Nord; Dal 4 maggio chiude l’area di sosta in via Pilati, in arrivo a giugno il parcheggio all’Hub intermodale (che si chiamerà San Lorenzo); Influenza maggio 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere.

La classifica dei segni più fortunati di maggio 2026Maggio 2026 è un mese astrologicamente denso, con pianeti che cambiano segno quasi ogni settimana e un cielo che non concede mai troppa quiete. Tra retrogradazioni, congiunzioni importanti e due lune ... virgilio.it

Ecco perché il mese di maggio è dedicato alla MadonnaDall'antichità alla tradizione cattolica: perché maggio è dedicato alla Madonna tra Rosario, devozioni popolari e Magistero della Chiesa ... famigliacristiana.it

´ : ` Se l'Arête du Diable è un poema scritto nel granito, la Pointe Médiane ne è la strofa più bella. Terza delle cinque torri che compongono le Aiguilles du Diable sul Mont Blanc du Tacu - facebook.com facebook

Scudetto #Inter, Dimarco MVP più di Lautaro: scartato da Conte, lanciato da Inzaghi e rinato con Chivu. Due nuove sfide in vista x.com