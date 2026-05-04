Philip Watch | il nuovo Caribe Diving è un’edizione da 150 pezzi

È stato presentato il nuovo modello Caribe Diving di Philip Watch, con una produzione limitata di 150 esemplari. La versione unisce elementi estetici ispirati agli anni Novanta a una precisione certificata COSC. Tra i dettagli tecnici che caratterizzano quest’orologio ci sono materiali specifici e funzionalità pensate per gli amanti della collezione e delle immersioni. La produzione ristretta mira a offrire un oggetto di valore e di interesse per i collezionisti.

? Cosa scoprirai Come si conciliano l'estetica anni Novanta e la precisione COSC?. Quali dettagli tecnici rendono il nuovo Diving un pezzo da collezione?. Perché la versione Sport GMT è pensata per i viaggiatori?. Quanto influisce la rarità dei pezzi sulla scelta dei collezionisti?.? In Breve Caribe Diving monta calibro Sellita SW500 con certificazione COSC e 60 ore autonomia.. Caribe Sport GMT dispone di movimento Sellita SW330-2 e 56 ore autonomia.. Modello Sport limitato a 500 pezzi con funzione secondo fuso orario 24 ore.. Precisione meccanica Diving garantita tra -4 e +6 secondi al giorno.. Philip Watch rilancia la linea Caribe con il nuovo modello Diving da 42 mm, un pezzo limitato a soli 150 esemplari che fonde l’estetica sportiva degli anni Novanta con le necessità tecniche moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Philip Watch: il nuovo Caribe Diving è un’edizione da 150 pezzi Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Philip Watch Caribe R8253597601: Analisi Orologio Donna Leggi anche: Philip Watch Orologio Donna Philip Watch: Qualità e prezzo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nel mondo o nelle profondità marine ma sempre con un impatto urban; Scopri il nuovo quadrante che arriva su Apple Watch s watchOS 26.5!; Imprese: Frega (Philip Morris Italia), ‘talento al centro per reinventare business’. Philip Watch Caribe Diving: il mare al polsoUn riflesso di luce illumina il blu intenso e profondo, elegante sfondo della nuova campagna Primavera-Estate 2024 di Philip Watch. La suggestione del mare è sussurrata e diventa un tutt’uno con ... corrieredellosport.it Continua il viaggio nel tempo di Philip WatchEra il 1858, quando a Napoli Francois Philippe, lungimirante esponente della comunità svizzera, inizia a fare produrre una linea di segnatempo nella sua patria d’origine fondando Philippe Watch: il ... tuttosport.com Devi regalare un orologio Hai paura di sbagliare Ti aiutiamo noi! Scegliere un orologio da donna Philip Watch è un regalo sicuro perché unisce stile, qualità e affidabilità riconosciuta. Non è una promessa vuota: materiali selezionati, movimenti precisi e - facebook.com facebook