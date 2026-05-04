Personale di Trentino Trasporti in sciopero | venerdì 8 maggio a rischio bus e treni

Venerdì 8 maggio il personale di Trentino Trasporti ha deciso di aderire a uno sciopero, causando possibili disservizi su bus e treni nella regione. Il sindacato Or.s.a. Trasporti ha proclamato l'astensione dal lavoro, influenzando la normale circolazione dei mezzi pubblici. La manifestazione potrebbe comportare cancellazioni e ritardi nelle corse programmate per quella giornata.

Venerdì 8 maggio si fermeranno bus e treni in Trentino. Il sindacato Or.s.a. Trasporti ha proclamato uno sciopero del personale di Trentino Trasporti S.p.A. che rischia di creare disagi diffusi su tutto il territorio provinciale.L’agitazione durerà quattro ore, dalle 11 alle 15, coinvolgendo sia.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Blocco trasporti l’8 maggio: sciopero Or.s.a. su bus e treni? Cosa scoprirai Quali tratte ferroviarie subiranno i rallentamenti più pesanti venerdì? Come funzioneranno i bus sostitutivi per le linee... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ?Personale di Trentino Trasporti in sciopero: venerdì 8 maggio a rischio bus e treni; Venerdì 8 maggio 2026 sciopero del personale di Trentino trasporti; Venerdì 8 maggio 2026 sciopero del personale di Trentino trasporti; VENERDì 8 MAGGIO SCIOPERO DEL PERSONALE DI TRENTINO TRASPORTI. Venerdì 8 maggio sciopero del personale di Trentino trasportiIl personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie sono chiamati all'astensione dal servizio dalle 11 alle 15. All'ultima mobilitazione analoga, sempre indetta da Or.s.a. Trasporti, aveva aderito ... giornaletrentino.it Sciopero del personale di Trentino Trasporti l’8 maggio: stop di 4 ore, ecco i servizi garantitiTRENTO. Sciopero del personale di Trentino Trasposti per venerdì 8 maggio 2026. A organizzarlo il sindacato Or.s.a. Trasporti Segreteria Regionale del Trentino Alto Adige. In tale giornata il personal ... ildolomiti.it Le notizie di oggi dalle Valli del Noce: A Fondo l’hockey è giovane e internazionale Uno scambio internazionale a Cles Venerdì 8 maggio 2026 sciopero del personale di Trentino trasporti Benedetto il quad dei VVF di Terzolas A Mezzolombardo la - facebook.com facebook