Lunedì 4 maggio porta un’energia più leggera rispetto ai primi giorni della settimana, senza quella sensazione di peso tipica di un nuovo inizio. Secondo le previsioni di Paolo Fox, il Leone si distingue per la sua brillantezza, mentre il Toro si mostra tranquillo e sereno. La giornata si presenta senza grandi tensioni, offrendo un’apertura più semplice rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare all’inizio di una nuova settimana.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 4 maggio! Ok, oggi si riparte. ma senza trauma. Lunedì ha un’energia molto più leggera del solito: sì, è inizio settimana, ma non hai quella pesantezza da “oddio ricomincia tutto”. Sei più in modalità vabbè dai, vediamo come va, e già questo cambia tutto. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 4 maggio 2026, segno per segno. Hai meno voglia di stressarti per ogni cosa. Fai quello che devi fare, ma senza caricarlo di drammi inutili. Se qualcosa fila liscio, bene. Se qualcosa si complica. oggi non hai proprio la pazienza di starci dietro troppo. E la cosa bella è che sei anche più di buon umore. Più ironico, più easy, più disposto a prendere le cose con leggerezza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 4 maggio: Leone brilla, Toro sereno

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