Oroscopo della prossima settimana 4 – 10 maggio 2026 | classifica 1-12 mantra e consigli pratici per ogni segno

La settimana si apre con la Luna Piena in Scorpione, che ha portato alla luce questioni importanti, mentre Mercurio è entrato in Toro all'alba, influenzando il modo in cui si comunicano le idee. Questi eventi astronomici hanno già avuto un impatto sulle giornate, dando un tono più deciso alle conversazioni e alle decisioni. La sequenza di movimenti planetari continua a modellare gli umori e le attività di questa prima parte di maggio.

La settimana è partita oggi e arriva con il vantaggio di una scia ancora calda: la Luna Piena in Scorpione di venerdì sera ha portato a galla ciò che cercavi, Mercurio è entrato in Toro ieri all'alba e già stamattina le parole hanno un peso diverso, più concreto. L'evento da segnare in agenda è mercoledì 6 maggio alle 15:34: Plutone inizia cinque mesi di revisione e apre una finestra rara per.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 4 – 10 maggio 2026: classifica 1-12, mantra e consigli pratici per ogni segno Notizie correlate Oroscopo della prossima settimana 27 aprile – 3 maggio 2026: classifica fortuna e lavoro dei 12 segniSettimana che sa di primavera matura: il Sole in Toro rende ogni costruzione più solida, mentre la Luna Piena in Scorpione del 1° maggio accende un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026; L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026; L'oroscopo settimanale di tutti i segni a cura di Paolo Fox (27 aprile-03 maggio); L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio: Ariete, Toro e Sagittario al top. Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: Gemelli, Leone e Bilancia tra i segni più amati!L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com Oroscopo Paolo Fox settimana dal 4 al 10 maggio 2026: Toro protagonista, cosa aspettarsi segno per segnoOroscopo settimanale di Paolo Fox dal 4 al 10 maggio 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni. Toro favorito, le previsioni complete. gay.it Oroscopo della Settimana di Paolo Fox, le previsioni segno per segno ...Continua - facebook.com facebook