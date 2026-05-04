musica alta il vicino perde la pazienza

Due episodi si sono verificati nelle ultime ore che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In un caso, una musica troppo alta ha esasperato un vicino, portando alla chiamata ai Carabinieri. In un’altra, litigi tra familiari hanno portato le autorità a intervenire per ricomporre le tensioni. Nessuna informazione sui dettagli specifici o su eventuali conseguenze legali.

Rapporti di vicinato poco amichevoli e liti familiari. Due situazioni che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nel primo caso, un signore residente in via di Coselli nella località omonima del Comune di Capannori, a breve distanza da Vorno, ha lamentato una festa eccessivamente rumorosa, a suo dire, in una villa vicina alla sua abitazione, con musica a suo dire "sparata a volume elevato". Tutto ciò sempre secondo la versione dell’uomo, il quale ha chiamato le forze dell’ordine e i militari dell’Arma sono giunti sul posto per capire cosa stesse accadendo. C’erano diverse persone che si stavano divertendo, ma era ancora pomeriggio, quindi nessun problema del rispetto della quiete pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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