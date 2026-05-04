Il consigliere comunale e candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che, nonostante la saggezza popolare attribuisca valore alla parola, il silenzio spesso ha un valore superiore. La sua nota stampa è stata diffusa oggi, 4 maggio 2026, ad Arezzo, e riguarda un commento su un tema di attualità locale.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Menchetti: “La parola è d'argento ma il silenzio è d’oro”. Nota stampa del consigliere comunale e candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo Michele Menchetti. “Ringrazio Fratelli d'Italia per l'opportunità che mi ha concesso per poter tornare sul caso - tutt'altro che chiuso - della recente nomina del comandante della polizia locale di Arezzo, fatta da parte del quasi oramai ex sindaco Ghinelli. Quando si dice che la parola è d'argento ma il silenzio è d’oro. Preciso quindi che la scelta di Ameglio Menguzzo al posto di Aldo Poponcini da parte della Giunta Ghinelli, a poche...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menchetti: “La parola è d'argento ma il silenzio è d’oro”

Notizie correlate

Laporta svela il clamoroso retroscena su Messi: «Il nostro rapporto è danneggiato! Tre anni fa al Pallone d’Oro volevo salutarlo ma lui non mi ha rivolto la parola»Manchester United, è sempre caccia al nuovo allenatore ma…Il primo della lista potrebbe a sorpresa essere depennato! C’è un motivo importante Dybala...

Leggi anche: Anche il silenzio è parola. Grazie a Palli

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedere; Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedere; Formiche europee e DNA-barcoding, lo scienziato: che cos’è e perché è importante. La mappa; Menchetti: nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?.

DNA-barcoding delle formiche europee (anche aliene), lo scienziato: che cos’è e perché è importante. La mappaMattia Menchetti, 36 anni, talento emigrato all’estero, lavora al Museo di storia naturale di Berlino: Che cosa dimostrano i risultati dell’ultimo studio internazionale. Formiche di fuoco in Sicilia ... quotidiano.net

Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedereI cittadini fanno notare il caos intorno alla Questura. Allarme palme in città, stanno morendo e nessuno se ne occupa ... lanazione.it

Amaranto Channel. . La Lista Indipendente per Arezzo sostiene la candidatura a sindaco di Michele Menchetti e propone un programma incentrato su sicurezza, servizi sociali, urbanistica e ambiente - facebook.com facebook