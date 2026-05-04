Un attore gallese noto per il suo lavoro sul grande schermo interpreta il ruolo di sindaco in una nuova serie ambientata in un’isola misteriosa. La storia combina elementi horror e suspense, con il protagonista che assume la guida del paese locale. La serie si concentra sulle dinamiche della comunità isolana e sui problemi legati alla gestione del potere e delle responsabilità amministrative. La narrazione si sviluppa tra tensioni e eventi inquietanti che coinvolgono i personaggi principali.

Sono queste le premesse della serie Widow’s Bay, ora su AppleTV, con protagonista Matthew Rhys, un mix di horror e comedy dal sapore vintage. Lo racconta, divertito, in collegamento su Zoom il 51enne gallese che ha sfondato a Hollywood proprio con un ruolo per il piccolo schermo, il family drama Brothers & Sisters. Una curiosità: quanto si considera superstizioso? «Tantissimo. D’altronde gli attori hanno un sacco di riti scaramantici. Se a questo aggiunge che vengo dal Galles, che è la terra per eccellenza dove nascono i miti, allora posso dire con certezza che la superstizione fa parte del mio DNA. Dal toccare ferro a tutto il resto, sono ferratissimo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matthew Rhys diventa sindaco nella nuova serie Widow’s Bay: «Io alla politica non mi darei mai!»

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