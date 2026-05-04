Martedì si va al cinema con 4 euro | sale aderenti e film in programma

Martedì 5 maggio torna l’iniziativa che permette di entrare nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia pagando solo 4 euro. L’iniziativa riguarda diverse sale aderenti e propone vari film in programma, offrendo così un’opportunità di svago a prezzo ridotto per gli spettatori. Questa iniziativa si svolgerà ogni martedì, coinvolgendo più cinema locali che hanno aderito all’offerta.

Tornano a partire da martedì 5 maggio a Venezia e provincia i martedì al cinema, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza collettiva, accessibile e di qualità.🔗 Leggi su Veneziatoday.it SENTIMENTAL VALUE di Joachim Trier - Grand Prix a Cannes, 8 nomination Golden Globes |Trailer ITA HD Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un sacco bello il primo film di Carlo Verdone torna alla Sala Estense – Martedì 28 aprile alle ore 21:00; Eyes Wide Shut, anteprima con quartetto d'archi al cinema Quattro Fontane; Michael supera gli 8 milioni – il box office di martedì 28 aprile 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 28 aprile 2026. Tornano a marzo i martedì al cinema con 4 euro in VenetoCinema di qualità a 4 euro nelle sale venete: torna a marzo l'iniziativa che invita a riscoprire il grande schermo con 5 appuntamenti (i martedì 3, 10, 17, 24 e 31). Il progetto della Regione Veneto ... ansa.it Box Office Italia: i 10 Film più visti al Cinema martedì 13 Gennaio 2026Quali sono stati i film più visti nei cinema italiani nella giornata di ieri, martedì 13 Gennaio? Qui sotto la classifica dei 10 film più visti nelle nostre sale, ordinati in base agli incassi ... comingsoon.it Domani, martedì 5 maggio dalle 21:00 sarà ospite del nostro talk show insieme idee e persone Paolo Bonafè political page candidato capolista della UDC comunali di Venezia in appoggio al candidato sindaco Simone Venturini - facebook.com facebook Milan, parla Allegri: “Da martedì bisogna avere un approccio e un atteggiamento diverso” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com