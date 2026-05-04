Martedì al cinema a quattro euro

Da martedì 5 maggio, a Padova e provincia, riprendono gli appuntamenti dei Martedì al Cinema, un’iniziativa che permette di entrare nelle sale cinematografiche a soli 4 euro. Dopo il buon riscontro avuto durante gli eventi di marzo, le proiezioni si tengono nei cinema aderenti all’iniziativa, offrendo a un pubblico più ampio la possibilità di godersi film a prezzi ridotti. La promozione si svolge regolarmente ogni martedì, fino a nuova comunicazione.

Dopo il successo degli appuntamenti di marzo, tornano a partire da martedì 5 maggio a Padova e provincia I Martedì al Cinema, l’iniziativa che riporta il pubblico nelle sale aderenti con il biglietto a 4 euro. Un nuovo ciclo di proiezioni che rinnova l’invito a vivere il cinema come esperienza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Lecce, cinema a sorpresa: maggio di film al martedì alle 17CINEMA A SORPRESA : Il titolo del film verrà svelato solo al momento della proiezione in sala. Ingresso libero. Fino al momento del buio in sala tutto sarà a sorpresa, per far vivere così al pubblico ... lecceprima.it

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