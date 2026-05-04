Nella Casa del Grande Fratello Vip basta un attimo per passare dal relax alla tempesta: si chiacchiera, si ride. e poi, partono la frasi di troppo. E quando il bersaglio è un’abitudine quotidiana, il confine tra battuta e cattiveria diventa sottilissimo. Questa volta l’oggetto del “processo” non è una nomination, né un flirt sospetto: si parla di cibo. O meglio, di come una concorrente mangia, di quanto mangia e—secondo qualcuno—di come “mischia” tutto. Dettagli che in un reality diventano munizioni. Il siparietto di dubbio gusto va in scena in giardino, durante un momento apparentemente tranquillo. Ma le parole volano veloci e, nel giro di pochi minuti, la conversazione prende una piega molto meno leggera di quanto sembri all’inizio.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lei è po**ca”. Grande Fratello Vip, critiche alla concorrente: sparlano di lei in giardino

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