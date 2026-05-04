Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano il prossimo incontro tra il rappresentante diplomatico e il papa Leone XIV, i negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran e le ultime novità sul campionato di calcio, con il focus sulla lotta per lo scudetto. Questi temi dominano le sezioni principali del quotidiano, offrendo aggiornamenti e dettagli sulle questioni di attualità e sport.

La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dei negoziati fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente e del viaggio in Italia del segretario di Stato statunitense Rubio che incontrerà giovedì prossimo papa Leone XIV e forse la presidente del Consiglio Meloni. Il Sole 24 Ore esamina gli effetti della guerra sui mutui, Domani segue la vicenda dei due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in Israele, e il Giornale e la Verità criticano le richieste delle comunità musulmane in Italia di permessi sul lavoro durante il Ramadan. Molto spazio sulle prime pagine è poi occupato dalle notizie sportive,...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 29 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 29 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa; Rassegna stampa di sabato 2 maggio: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 3 maggio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 30 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano Il Mattino in prima pagina oggi troviamo Ladro ai Ponti del diavolo. Tenta di ... salernonotizie.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 4 maggio - facebook.com facebook Prime pagine Oggi in edicola x.com