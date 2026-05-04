Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasmissione Le Iene, ideata da Davide Parenti, è trasmessa su Italia 1 dal 22 settembre 1997 e rimane uno dei programmi più seguiti di Mediaset anche nel 2025. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, è possibile recuperarla attraverso le repliche disponibili sui canali ufficiali o sulle piattaforme online del gruppo. La trasmissione mantiene una presenza costante nel palinsesto televisivo, attirando un pubblico fedele e variegato.

Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su  Italia 1  dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione  Veronica Gentili  e  Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1.🔗 Leggi su Tutto.tv

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