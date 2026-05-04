Ieri alle 11, nel centro storico di Montespertoli, si è svolta una festa per celebrare il rinnovamento della zona. La giornata era soleggiata e ha attirato numerosi cittadini e visitatori. Sono stati allestiti banchetti e attività, mentre alcune aree sono state aperte al pubblico per l’occasione. L’amministrazione ha invitato i presenti a prendersi cura del nuovo spazio e a viverlo con attenzione.

Montespertoli, 4 maggio 2026 – Ieri alle 11 in punto, in una magnifica e soleggiata giornata di primavera, il sindaco Alessio Mugnaini ha tagliato il nastro del “nuovo” centro storico di Montespertoli: vie Roma e Sonnino adeguatamente ripavimentate a pietra insieme a piazza Machiavelli, aree pedonali, con il paese che indubbiamente ha così cambiato volto. In meglio. Il sindaco ha poi invitato i suoi concittadini “a vivere questo centro”, mandando ad altri indirizzi crisi, mutamenti del commercio e via dicendo. L’inaugurazione del centro rinnovato, dove ieri c’è stato il ’pranzo popolare’ E subito è maturata un’idea: dopo l’inaugurazione (c’erano l’intera giunta e la polizia municipale), lungo tutto l’asse del centro storico si è snodata la tavolata per il pranzo popolare, cui si sono alternate centinaia e centinaia di persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa a Montespertoli. Centro storico rinnovato: “Vivetelo e abbiatene cura”

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