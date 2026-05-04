Italia tir con sostanza corrosiva a fuoco Strada chiusa tutto bloccato

Una sera qualunque si è trasformata in un episodio di emergenza quando un tir ha preso fuoco lungo una strada trafficata. Le fiamme hanno avvolto la parte metallica del veicolo, causando l’interruzione della circolazione e la chiusura totale della strada. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme hanno iniziato a divorare la struttura metallica del grosso autoarticolato nel silenzio di una serata che sembrava identica a tante altre. Il bagliore arancione, visibile a chilometri di distanza, non era però il segnale di un incendio comune. Dal ventre del mezzo pesante fuoriusciva una minaccia invisibile e insidiosa, una nuvola densa pronta a trasformare un incidente stradale in un potenziale disastro ambientale. Mentre il fumo si levava verso il cielo notturno, l’odore acre della combustione chimica rendeva l’aria irrespirabile, costringendo i soccorritori a una cautela estrema. Non si trattava solo di domare il fuoco, ma di contenere una reazione invisibile capace di aggredire i polmoni e la pelle di chiunque si fosse avvicinato troppo senza le dovute protezioni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, tir con sostanza corrosiva a fuoco. Strada chiusa, tutto bloccato Notizie correlate Spaventoso incidente in Italia, tir si ribalta: “Tutto bloccato”Un attimo prima il solito scorrere dei viaggi, l’asfalto che “canta” sotto le gomme. Spaventoso incidente in Italia, tir si ribalta: “Tutto bloccato”. Code infiniteIl rombo pesante del motore ha lasciato improvvisamente spazio allo stridore metallico delle lamiere che si piegano e al sordo impatto di un carico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scania The Wolf, per i 50 anni di Scania Financial Services; Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due persone; Gdf ferma tir con una tonnellata di bulbi di papavero in val Pusteria; Cocaina, eroina e 270mila euro in contanti: maxi scambio tra tir e suv. Sequestrati 30 chili di droga e arrestate due persone VIDEO. Tir con sostanza corrosiva a fuoco nel Lodigiano, strada provinciale chiusa(ANSA) – LODI, 04 MAG – Da oltre due ore i Vigili del Fuoco di Lodi sono impegnati nello spegnimento di un incendio a un autotreno all’altezza di Lodi Vecchio, nel Lodigiano, che trasportava solfuro d ... espansionetv.it Tir con 30mila sostanze dopanti sequestrato ad Ancona: i farmaci erano nascosti tra vitamine e cosmeticiGrazie a un’operazione congiunta tra carabinieri di Ancona e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sono stati intercettati in un tir circa 30mila farmaci anabolizzanti, per un ... fanpage.it Per il partito della premier, Fratelli d'Italia, si registra un -0,3%. Stabile Futuro Nazionale - facebook.com facebook #Lazio, #Isaksen verso la finale di Coppa Italia: "La stagione può diventare bellissima" x.com