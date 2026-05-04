Nella notte di San Siro, l'attaccante dell'Inter si è messo in evidenza con numeri che attestano un netto miglioramento rispetto alle precedenti prestazioni. Dopo un periodo di difficoltà, ha segnato e partecipato attivamente alle azioni offensive, contribuendo alla vittoria della squadra. La sua presenza in campo si è fatta notare per qualità tecniche e impegno, segnando un passo importante nel percorso di recupero.

di Francesco Aliperta Inter Parma, Thuram torna protagonista a San Siro e i numeri lo certificano. Ecco il dato sull’attaccante nerazzurro. La firma d’autore sul 21esimo scudetto dell’Inter non poteva che essere la sua. Marcus Thuram ha scelto la sfida decisiva contro il Parma per confermarsi l’uomo dei grandi appuntamenti, trascinando i compagni verso il tricolore prima di lasciare il campo al 66? tra gli applausi scroscianti di San Siro. La sua prova, premiata con un altissimo voto di 8.0, è stata un concentrato di fisicità e senso del gol. I dati statistici del francese raccontano una serata di totale dominio nell’area di rigore avversaria.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma, Thuram è rinato: che numeri nella notte di San Siro! Qualità e tanto sacrificio

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