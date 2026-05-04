Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 4 maggio 2026 si attesta a 0,136 euro per chilowattora. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo sono state registrate nel corso della giornata, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. I dati di oggi forniscono un quadro aggiornato sul costo dell’energia elettrica a livello nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 4 Maggio 2026, si attesta a 0,136 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (3 Maggio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,088 €kWh e il massimo di 0,180 €kWh. Le ore più economiche sono state le 14:00 (0,088 €kWh) e le 13:00 (0,098 €kWh), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 20:00 e le 21:00, con un picco massimo alle 21:00 (0,180 €kWh). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 04052026 0,136 +0,032 03052026 0,104 +0,003 02052026 0,100...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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