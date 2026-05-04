Il Giro d'Italia sarà trasmesso sui canali Rai per circa 170 ore, tra programmi televisivi e radiofonici, dall'alba fino a tarda notte. La Rai ha annunciato i dettagli delle coperture, con approfondimenti e dirette in diverse fasce orarie, per seguire l'evento ciclistico alla sua 109ª edizione. La programmazione include radiogiornali, trasmissioni sportive e approfondimenti dedicati alla corsa.

Ancora una volta l'impegno della Rai sarà massiccio, nel seguire il tradizionale Giro d'Italia, giunto all'edizione numero 109, organizzato da Rcs Sports & Events, che prenderà il via venerdì 8 maggio da Nessebar in Bulgaria, per concludersi a fine mese, il 31, a Roma. E saranno Rai 2 e Rai Sport a far compagnia ai telespettatori dalla mattina fino a tarda notte, come è stato illustrato oggi nella conferenza tenutasi nella sede Rai di via Severo. Confermati tutti i tradizionali appuntamenti: si comincerà con “Giro Mattina” che partirà 60 minuti prima del via di ogni tappa e si andrà avanti con “Prima Diretta”, “Giro in diretta”, “Giro all’arrivo”, il “Processo alla Tappa”, “TGiro” e “RiGiro”, alla mezzanotte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Giro d'Italia "corre" sui canali Rai: 170 ore tra tv e radio, dalla mattina fino a notte

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