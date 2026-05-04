Il candidato sindaco Zanni ha promesso parcheggi e biglietti del bus meno cari

Con le elezioni comunali alle porte, tra i candidati spicca Alberto Zanni, presidente di Confabitare. Ha annunciato che, in caso di vittoria, si impegnerà a ridurre i costi dei parcheggi e dei biglietti dell'autobus. La sua candidatura si inserisce in un quadro di proposte rivolte alla gestione dei servizi pubblici e della mobilità urbana. La campagna elettorale si intensifica con diverse promesse da parte dei candidati in corsa.

Manca sempre meno alle prossime elezioni comunali. Tra i candidati sindaci c’è anche Alberto Zanni, presidente di Confabitare. Come scrive l’agenzia Dire, Zanni ha fatto alcune promesse in vista del futuro voto.“Quando sarò sindaco farò scelte diverse e immediatamente percepibili nella vita.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Allarme voli in Europa: carburante agli sgoccioli, biglietti più cari e meno collegamenti per l’estate

Leggi anche: Paralimpiadi, ecco i biglietti: sostenibili, digitali e sicuri. E molto meno cari di quelli delle Olimpiadi

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Nuovo stadio, Zanni rilancia: Borgo Panigale o ex Fico; Alberto Zanni al sindaco di Bologna: Non basta riconoscersi nei tortellini, serve tornare a riconoscersi nei valori e nei principi; Ecco le liste collegate al candidato sindaco Corrado De Benedittis; Comunali, il Pd sferza le opposizioni. Di Stasi: Una proposta infantile dai candidati sindaco già in campo.

Il candidato sindaco Zanni ha promesso parcheggi e biglietti del bus meno cariIl presidente di Confabitare ha parlato di scelte diverse e immediatamente percepibili nella vita quotidiana dei cittadini ... bolognatoday.it

Città 30, Zanni: Lepore prima decide e poi comunicaIl candidato di 'Una nuova Bologna' accusa il sindaco di voler riequilibrare dinamiche politiche interne e di mancato confronto con il territorio ... bolognatoday.it

La diocesi ricorda Don Guglielmi, mons. Orlandini e don Zanni - facebook.com facebook