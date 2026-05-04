Un giocatore ha vinto 500 mila euro con un Gratta e Vinci in un bar di Cassano Magnago. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, attirando l’attenzione degli abitanti del paese. La schedina vincente è stata acquistata recentemente nel locale, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità del vincitore. La ricerca del fortunato continua, mentre il bar coinvolto si prepara a gestire l’interesse suscitato dalla vincita.

Cassano Magnago (Varese), 4 maggio 2026 – La fortuna bacia C assano Magnago, dove nei giorni scorsi è stata registrata una vincita da ben 50 0mila euro con un Gratta e Vinci. I l colpo grosso è stato realizzato al Bar Paolo, storico punto di riferimento di via Garibaldi. Il tagliando vincente, un “20x” dal costo di 5 euro, è stato acquistato mercoledì della scorsa settimana. Tuttavia, la notizia è emersa solo successivamente, quando il titolare Paolo Mazzucchelli ha consultato il resoconto settimanale delle giocate. “Non so chi possa essere il vincitore”, ha spiegato, sottolineando come al momento non ci siano indizi sull’identità del fortunato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gratta e Vinci da 500mila euro al Bar Paolo di Cassano Magnago: caccia al fortunato vincitore

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