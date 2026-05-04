A Giugliano, un progetto chiamato “Artefice” promuove iniziative artistiche e culturali rivolte a giovani in situazioni di rischio. Sotto la guida dell’Associazione Set Me Free ETS, sono stati realizzati murales e attività teatrali presso l’Istituto Minzoni. Il percorso, che durerà due anni, mira a favorire l’inclusione scolastica e a coinvolgere i giovani in progetti creativi e di aggregazione.

Inoltre 17 classi, circa 350 alunni del biennio hanno partecipato a laboratori di circle-time. La metodologia innovativa del circle-time come intervento condotto da psicologi esperti ha consentito l’intercettazione del disagio adolescenziale come prevenzione a dinamiche antisociali, fenomeni di alienazione e ritiro sociale, nonché alla minaccia di un aggravamento psicopatologico. Lo scopo è stato quello di favorire un contesto strutturato protetto che ha stimolato i giovani a confronti talvolta duri, ma rispettosi nell’ottica di una crescita interpersonale. Il giorno 6 maggio alle ore 11,00 presso l’IIS Minzoni ci sarà una conferenza per restituire alla comunità le strategie e le azioni volte a contrastare la povertà educativa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Giovani a rischio e inclusione scolastica, al Minzoni murales e teatro curati da “Set me free”

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