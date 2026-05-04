Fotografia europea weekend boom Pienone per l’avvio della kermesse Lo stupore dei turisti | Un sogno

Nel fine settimana, la fotografia europea ha attirato un grande numero di visitatori, con il centro storico che si è riempito di persone desiderose di scoprire le esposizioni e gli eventi in programma. I turisti hanno espresso entusiasmo, definendo l’esperienza come un sogno. La manifestazione ha visto il coinvolgimento di numerose location, con spazi dedicati a mostre, workshop e incontri tra artisti e pubblico.

Immaginate una città, la vostra, che si scuote di dosso la sua proverbiale compostezza per lasciarsi attraversare da un flusso ininterrotto di sguardi. Accade ogni anno con l’inaugurazione di Fotografia Europea, quando le strade di Reggio indossano i panni sofisticati e cosmopoliti di una capitale della visione. Il weekend inaugurale, quest’anno coincidente con il ponte del Primo Maggio, ha regalato giornate assolate e un’euforia vacanziera che ha contagiato ogni angolo. È il fascino della rassegna: trasforma la città in un unico, grande diaframma aperto. Il mio viaggio è iniziato ai Chiostri di San Pietro. Qui, nel cuore del circuito...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fotografia europea, weekend boom. Pienone per l’avvio della kermesse. Lo stupore dei turisti: "Un sogno" Notizie correlate ASC Awards 2026: la fotografia di One Battle After Another trionfa ai premi dei direttori della fotografiaL’American Society of Cinematographers ha celebrato la 40ª edizione degli ASC Awards al Beverly Hilton, confermando il talento visivo dietro le opere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Fotografia europea, weekend boom. Pienone per l’avvio della kermesse. Lo stupore dei turisti: Un sogno. Fantasmi del quotidiano: Fotografia Europea, gli eventi del weekend inauguraleReggio Emilia si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un grande laboratorio diffuso di immagini, incontri e visioni. Il primo weekend di Fotografia Europea inaugura ben quattro giorni intensi ... gazzettadiparma.it Fotografia Europea apre i battenti e conquista il centro di Reggio. VIDEOREGGIO EMILIA – Si è conclusa da poco, ai Chiostri di San Pietro, la conferenza di apertura di Fotografia Europea 2026. Quest’anno sono quattro i curatori, che hanno raccontato al pubblico come ha pre ... reggionline.com