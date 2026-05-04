Firenze-Viareggio andata e ritorno in treno Ristabilita la fermata a Montecatini | ecco il servizio
Da lunedì 11 maggio, i treni sulla tratta Viareggio-Firenze e Firenze-Viareggio torneranno a fermare a Montecatini Terme. La decisione riguarda i servizi ferroviari che collegano le due città, ripristinando la fermata che era stata sospesa in passato. La linea rimane attiva con i treni 18659 e 18486, che effettueranno nuovamente questa tappa nel loro percorso.
Montecatini Terme, 4 maggio 2026 – Da lunedì 11 maggio i treni 18659 Viareggio-Firenze e 18486 Firenze-Viareggio effettueranno nuovamente la fermata a Montecatini Terme. La nuova programmazione sarà visibile sui sistemi di vendita dei biglietti da domani, 5 maggio. “Sulla tratta Firenze- Montecatini – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – il servizio ferroviario sarà ancora di più un'alternativa assolutamente concorrenziale rispetto all'auto, a tutto beneficio dei viaggiatori e dell'ambiente”. https:www.lanazione.itmontecatinicronacatreni-nuovi-orari-ppsk1350 In base al nuovo orario il treno 18659 partirà da Viareggio alle 6, da Lucca alle 6,30 e da Montecatini alle 6.🔗 Leggi su Lanazione.it
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