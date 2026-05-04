Firenze-Viareggio andata e ritorno in treno Ristabilita la fermata a Montecatini | ecco il servizio

Da lunedì 11 maggio, i treni sulla tratta Viareggio-Firenze e Firenze-Viareggio torneranno a fermare a Montecatini Terme. La decisione riguarda i servizi ferroviari che collegano le due città, ripristinando la fermata che era stata sospesa in passato. La linea rimane attiva con i treni 18659 e 18486, che effettueranno nuovamente questa tappa nel loro percorso.