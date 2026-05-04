Festival stoccafisso de San Ceriago ad Ancona dal 2 al 12 maggio

Dal 2 al 12 maggio, la città ospiterà la sesta edizione del Festival dello Stoccafisso di San Ceriago, organizzato dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana. La manifestazione prevede una serie di eventi e appuntamenti dedicati alla tradizione culinaria legata a questa specialità, con stand e degustazioni aperti al pubblico. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della città, coinvolgendo anche associazioni locali e ristoranti.

L’ Accademia dello Stoccafisso all’ Anconitana si ripropone in città con la vi° edizione del Festival. Numerosi i ristoranti che hanno aderito all’evento sostanzialmente uguale nella originaria formula gastronomica che ha come scopo di fare gustare in un periodo che va dal 2 al 12 Maggio, il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 Aprile: dal festival dello street food alla mostra delle Harley Davidson fino al mercatino vintage allo Spirit de MilanMilano si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti tra eventi gratuiti e iniziative per tutti i gusti: dal 10 al 12 aprile la città e... Panoramica sull’argomento Il festival dello Stoccafisso de San Ceriago: in 29 ristoranti fino al 12 maggio la tradizione a tavola ad un prezzo competitivoANCONA - Prosegue fino al 12 maggio l'iniziativa dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana che omaggia l’antica tradizione culinaria che ha reso caratteristica la cucina anconetana. Il festival ... corriereadriatico.it Ancona, torna il Festival dello stoccafisso de San Ceriago. Coinvolti alcuni ristoranti della provinciaANCONA – Torna anche per il 2024 il Festival dello Stoccafisso de San Ceriago, giunto alla quarta edizione. L’evento, ideato e organizzato dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, si svolgerà ... centropagina.it