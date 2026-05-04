Eugenie di York e il marito Jack Brooksbank aspettano il loro terzogenito. Dopo i figli August, di cinque anni, ed Ernest, di tre anni, hanno condiviso la notizia su Instagram, piattaforma che usano frequentemente per aggiornamenti sulla famiglia. La notizia arriva dopo che Eugenie ha annunciato la gravidanza attraverso un post fotografico, senza specificare il sesso del nuovo bambino.

E ugenie di York sarà di nuovo mamma. La secondogenita di Sarah Ferguson e di Andrea Mountbatten-Windsor ha dato la notizia su Instagram con una foto, social che utilizza da sempre per comunicare tutto ciò che riguarda la sua famiglia. Eugenia di York e l’intervento per la scoliosi: «Non riuscivo ad alzarmi dal letto» X Leggi anche › Beatrice ed Eugenia di York si ribellano. E non rinunceranno al titolo Eugenie di York annuncia l’arrivo del terzo figlio. Uno scatto molto tenero, che raffigura i due figli, August, 5 anni, ed Ernest, 3 il prossimo 30 maggio, con un’ecografia tra le mani. «Baby Brooksbank previsto per il 2026», ha scritto Eugenie a corredo della foto, che ha fatto subito il pieno di like e il giro del web.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Eugenie di York e il marito Jack Brooksbank aspettano il terzogenito. Dopo August, 5 anni, ed Ernest, 3, chissà se arriverà un altro maschietto o una femminuccia

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Oggi Jack Brooksbank festeggia il suo quarantesimo compleanno. È il marito di Eugenia del Regno Unito, figlia di Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York e di Sarah Ferguson, nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, nonché nipote del x.com

Può una fotografia diventare uno spazio di guarigione Per Eugenie Flochel (classe 1996), la risposta risiede nel sottile confine tra immagine e introspezione. Con l'opera "Eudemonia III”, l’artista parigina dalle radici franco-persiane ci invita a una ricerca silen - facebook.com facebook