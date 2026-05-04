Escursione Monte delle Forche e Cascata Schivanoia
Sabato 16 maggio si terrà un'escursione di gruppo nei Colli Euganei Centrali, con partenza da Teolo. La guida accompagnerà i partecipanti attraverso i boschi circostanti alla Cascata Schivanoia, un punto di interesse naturale, e illustrerà le formazioni rocciose chiamate Forche del Diavolo. L'evento prevede una camminata sulla quale si potrà apprezzare il paesaggio e le particolarità geologiche della zona.
Sabato 16 maggio, camminata di gruppo a Teolo nei Colli Euganei Centrali. Insieme alla guida Sara scopriremo i boschi incantati intorno alla Cascata Schivanoia e le strane conformazioni rocciose conosciute come Forche del Diavolo. Durante l'escursione non mancheranno pillole botaniche, con tante.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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