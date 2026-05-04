Diretta gol Serie A LIVE | Roma Fiorentina 1-0 la sblocca Mancini

Durante la 35ª giornata di Serie A si è giocata la sfida tra Roma e Fiorentina, terminata con il risultato di 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Mancini, che ha sbloccato il punteggio. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, risultati e cronaca live. In precedenza, si sono disputate anche altre partite della stessa giornata del campionato 202526, con sintesi e tabellini disponibili.

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