Diretta gol Serie A LIVE | in campo Cremonese Lazio

Alle 15 si è aperto il match tra Cremonese e Lazio, valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti su gol, cartellini e decisioni arbitrali, mentre le squadre sono scese in campo con obiettivi diversi in classifica. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti dell'incontro, con dettagli su occasioni da gol e interventi dei portieri. La partita si è conclusa con un risultato che influisce sulla classifica di entrambe le squadre.

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Lazio-Bologna 1-1: gol e highlights Serie A | Serie A

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