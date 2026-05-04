Così il climate change minaccia la costa pescarese ma i balneatori sono fiduciosi | Sappiamo organizzarci siamo pronti per l’estate

Il cambiamento climatico sta influenzando la costa pescarese, con effetti che preoccupano per l’ambiente e le attività legate al mare. Nonostante ciò, i gestori degli stabilimenti balneari si mostrano fiduciosi e affermano di essere pronti ad affrontare la stagione estiva. La zona, nota per il turismo, ha visto negli ultimi anni un incremento di visitatori, rendendo questo settore un elemento centrale per l’economia locale.

Per la costa pescarese e abruzzese, il turismo rappresenta un motore economico di fondamentale importanza, specialmente negli ultimi anni. L’analisi dei dati lo dimostra chiaramente. A partire dal 2012 c’è stato un aumento del 20% delle presenze. Nel 2024 si è registrato un incremento del 30%.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Battipaglia: presentata la V Edizione dello "School Workshop on Climate Change"Torna nel 2026 lo School Workshop on Climate Change, l’iniziativa dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione ambientale delle giovani... Bangladesh: come resistere al ’climate change’Particolarmente esposto agli effetti dei cambiamenti climatici per la sua posizione geografica, il Bangladesh è il terzo paese al mondo con il più... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il nostro è il continente che si scalda più in fretta, così l'Europa sta subendo la crisi climatica; Sicurezza ambientale. così il clima entra nella strategia euro-mediterranea. Il libro presentato da Med-Or; Temperature marine da record: marzo 2026 sfiora il limite; Polmonite, picco di malati fuori stagione. Il primario: Incide il cambiamento climatico, i batteri proliferano anche dai condizionatori. «Il benessere del pianeta passa dall’acqua»: così Venezia è diventata il laboratorio della svolta «blu»Dal 3 all’8 giugno gli incontri della Venice Climate Week con, fra gli altri, Jeremy Rifkin, Maurizio Martina e Sylvia Earle . «Quanto costa non fare?» ... corriere.it Siracusa, lavori notturni in viale Paolo Orsi, così cambia la viabilità - facebook.com facebook #App invasive, la #difesa si snoda su più livelli. Così possiamo tutelarci x.com