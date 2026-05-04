Il Napoli si prepara per la partita contro il Bologna, prevista per lunedì sera alle 20:45. Tra i giocatori in prova di rientrare in rosa c’è anche Vergara, che punta alla convocazione per questa sfida. La squadra sta valutando le condizioni dei vari elementi e si sta concentrando sulla formazione da schierare. La partita si gioca in un momento di grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Napoli lunedì sera, 11 maggio, alle 20:45 affronterà il Bologna in campionato. E potrebbero esserci dei rientri importanti in squadra. Giovanni Di Lorenzo, già in panchina a Como, si candida a rientrare in campo proprio nella sfida contro i rossoblù; il capitano è assente per infortunio (e successiva operazione al piede) dal 31 gennaio contro la Fiorentina. Novità anche per Antonio Vergara, fuori dal 6 marzo per una lesione della fascia plantare; non è esclusa una possibile convocazione per il classe 2003. Gli aggiornamenti sui recuperi del Napoli, una novità per Vergara. Come riportato dal Corriere dello Sport, Di Lorenzo punta a rientrare dal primo minuto contro il Bologna, mentre Vergara sta facendo tutto il possibile per essere tra i convocati e andare, almeno, in panchina.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - CorSport: Vergara punta alla convocazione contro il Bologna

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