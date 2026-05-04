Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali del concorso per i docenti della scuola secondaria, bandito con decreto ufficiale. Le commissioni sono state costituite e sono state estratte le lettere di avvio, permettendo così di avviare formalmente le sessioni di esame. Le prove pratiche continuano anche per alcune classi di concorso, in attesa che tutte le fasi si completino.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Molise – prova orale – Le stesse avranno avvio il giorno 23 febbraio 2026 con estrazione traccia della lezione simulata alle ore 14.30 e il giorno 24 febbraio 2026 alle ore 15.00 con la prova orale. Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1004 2026. Sicilia – primo turno prove orali – Le prove orali del primo turno inizieranno il 19.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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Concorso PNRR3: chiarimenti sulle incompatibilità con gli elenchi regionali 2026 Leggi qui: https://www.scuolalink.it/concorso-pnrr3-chiarimenti-sulle-incompatibilita-con-gli-elenchi-regionali-2026 - facebook.com facebook