Cobolli da Mattarella | abito Brunello Cucinelli per il tennista azzurro

Flavio Cobolli, tennista italiano, è stato presente in un evento al Quirinale in cui il Presidente della Repubblica ha incontrato le squadre nazionali di tennis maschile e femminile. Durante l'occasione, Cobolli ha indossato un abito firmato Brunello Cucinelli. L'evento ha visto anche la partecipazione di altre atlete e atleti italiani, con l'obiettivo di condividere un momento di rappresentanza sportiva.

Flavio Cobolli ha presenziato all'incontro speciale al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile.Per l'occasione Flavio Cobolli ha indossato un abito in hopsack di seta, lino e lana con bottoni in metallo, una Camicia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Modica: Brunello Cucinelli trasforma il barocco in set globaleModica si prepara ad accogliere un evento di moda internazionale che promette di illuminare il barocco siciliano. Leggi anche: Brunello Cucinelli T-shirt Jersey ‘monile’: Cosa sapere p… Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tennis, Sinner: Roma? Non c'è motivo per non andare, ma ora voglio godermi il momento; Jodar batte Kopriva a Madrid, ai quarti affronterà Sinner; Atletica, Sioli riparte da 2,24 all'esordio nel salto in alto a Cogliate; Volley, Champions League femminile: terzo posto per Conegliano. Cobolli e Cocciaretto al Quirinale davanti a Mattarella: "È un onore immenso rappresentare l'Italia" x.com Cobolli e Cocciaretto al Quirinale davanti a Mattarella: "È un onore immenso rappresentare l'Italia" - facebook.com facebook