Cinema in lutto addio al noto attore | cos’è successo

Un attore noto per il suo lavoro sia nel cinema che in televisione è deceduto all'età di 81 anni. La sua carriera comprende ruoli memorabili in film come “Halloween” e “Quei bravi ragazzi”, dopo aver iniziato nel mondo dello sport professionistico. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e appassionati, che ricordano la sua presenza sul grande e piccolo schermo.

È morto Beau Starr a 81 anni, attore tra cinema e TV: dallo sport professionistico ai ruoli cult in “Halloween” e “Quei bravi ragazzi”. È scomparso a 81 anni Beau Starr, attore caratterista statunitense noto soprattutto per i suoi ruoli in Halloween e Quei bravi ragazzi. La sua carriera, iniziata dopo un passato da giocatore professionista di football, lo ha portato a lavorare tra cinema e televisione, lasciando un segno riconoscibile in numerose produzioni di successo. Nato il 1° settembre 1944 nel Queens, a New York, Beau Starr aveva inizialmente intrapreso un percorso completamente diverso rispetto a quello artistico. Prima di affermarsi come attore, infatti, era stato un atleta professionista di football americano, giocando come offensive lineman nei New York Jets e proseguendo poi tra campionati statunitensi e canadesi.🔗 Leggi su Novella2000.it

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James Van Der Beek, morto l’attore di “Dawson’s Creek”

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