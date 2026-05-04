Chili di marijuana in auto l’arrestato | Stavo affogando nei debiti Lei non sapeva della droga

Un uomo fermato con 17 chili di marijuana in auto ha deciso di parlare spontaneamente, dichiarando di aver portato la droga per motivi di debiti. Ha affermato che la donna presente nel veicolo non era a conoscenza del suo contenuto. Dopo essere stato ascoltato, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, assumendosi comunque la piena responsabilità del trasporto.

LECCE - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rilasciare dichiarazioni spontanee per assumersi ogni responsabilità riguardo al trasporto di 17 chili di marijuana e scagionare la donna che era con lui in auto. Gabriele Cuna, 28enne di Surbo, assistito dall’avvocato.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Arrestato corriere della droga a Picanello: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaGli agenti hanno rinvenuto un primo quantitativo di sostanza stupefacente nascosto nello scooter, estendendo poi l'ispezione a un veicolo... Picanello, arrestato corriere della droga: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione antidroga della squadra mobile Proseguono senza sosta i controlli della polizia contro lo spaccio di sostanze... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stoffe, prodotti chimici e 79 chili di marijuana: arrestato autotrasportatore al porto di Civitavecchia; Maxi sequestro di droga: quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio, due arresti; Undici chili di marijuana in una vecchia stalla, arrestato 23enne; Cagliari, in casa un deposito con oltre 11 chili di droga tra hashish e marijuana: due arresti. Chili di marijuana in auto, l’arrestato: Stavo affogando nei debiti. Lei non sapeva della drogaDurante l’interrogatorio, il 28enne di Surbo si è addossata ogni responsabilità. La donna, finita in manette con lui, ha negato qualsiasi coinvolgimento: gli avrebbe offerto solo un passaggio fino a B ... lecceprima.it Maxi sequestro di droga: quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio, due arrestiLa guardia di finanza ferma un’auto e scopre l’ingente carico. In manette un 28enne salentino e una 43enne bulgara residente a Roma. Trovai anche oltre 6mila euro. Lunedì l’udienza di convalida ... lecceprima.it Sardegna depredata: turista fermata in aeroporto con SEI CHILI di sabbia, ciottoli e conchiglie. Rischia migliaia di euro di multa - facebook.com facebook Maxi stretta della polizia: 200 chili di droga sequestrati e 41 arresti in un mese x.com