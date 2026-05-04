Chelsea in caduta libera | il Nottingham Forest passa a Stamford Bridge e la Champions è ormai quasi sfumata!

Il Chelsea ha subito una sconfitta casalinga contro il Nottingham Forest, che ha portato a un ulteriore passo verso la perdita delle speranze di qualificazione in Champions League. La squadra di casa ha perso punti fondamentali in vista della fine del campionato, e la classifica si sta assottigliando per i Blues. La stagione del club si sta rivelando più difficile del previsto, con risultati negativi che si susseguono senza sosta.

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