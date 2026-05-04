La Fondazione ha aumentato il suo budget dedicato alla filantropia, portandolo a 187,2 milioni di euro. Di questi, 117 milioni sono stati riservati a un fondo di stabilizzazione. Il nuovo statuto influisce sulla distribuzione dei fondi sul territorio, modificando le modalità di assegnazione e gestione delle risorse. Questi cambiamenti potrebbero incidere sulle future iniziative e sui progetti sostenuti dalla fondazione.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo statuto la distribuzione dei fondi sul territorio?. Perché la Fondazione ha accantonato 117 milioni per il fondo di stabilizzazione?. Quali impatti avrà la nuova governance approvata dal Ministero dell'Economia?. Come verranno protetti i progetti sociali dalle oscillazioni dei mercati finanziari?.? In Breve Avanzo per l'esercizio 2025 pari a 353,9 milioni di euro.. Fondo di Stabilizzazione superato nella soglia critica dei 500 milioni di euro.. Dividendi e rendite incassate ammontano a 408,5 milioni di euro.. Nuovo Statuto approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cariplo: il budget per la filantropia sale a 187,2 milioni di euro

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